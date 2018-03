Giornata della donna 2018, tutti gli appuntamenti a Padova

In occasione della Giornata della donna, il Comune di Padova sostiene e aderisce ad alcune iniziative di sensibilizzazione e informazione.

🌼 FESTA DELLA DONNA 2018, TUTTI GLI EVENTI A PADOVA 🌼

Giovedì 8 marzo

Festa della donna: ingresso gratuito per le donne nei musei di Padova e provincia

Liston, davanti a Palazzo Moroni

dalle ore 10 alle ore 18

punto informativo dove le volontarie del Centro Veneto Progetti Donna - Centro antiviolenza e della Croce rossa italiana forniscono informazioni sui servizi a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli: Sportello Donna , Centro Antiviolenza , Casa di fuga e Casa di seconda accoglienza

Sit-in dell’Associazione donne in nero contro la violenza sulle donne in guerra e in pace

L’Assemblea non una di meno di Padova e il Centro antiviolenza promuovono un’iniziativa per evidenziare le esperienze e le testimonianze delle donne, chiedendo di condividere le loro storie all’interno di scatole posizionate nei luoghi di vita quotidiana (posti di lavoro, università, ospedale, Comune di Padova, ecc.). Vengono letti alcuni di questi racconti e messaggi, per dare voce alla violenza e far capire che insieme possono essere realizzati i cambiamenti culturali e sociali. Volantino

Piazza dei Signori, di fronte al Palazzo della Gran Guardia

dalle ore 15 alle ore 18

punto informativo a disposizione delle Associazioni femminili (Centro italiano femminile, Federazione delle donne per la pace nel mondo, Toponomastica femminile e altre), per dare informazioni sulle attività a favore delle donne.

Iniziative collegate

2-11 marzo, Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori

Mostra “Volti di donne. Diamo voce alle lavoratrici di Padova“

Fotografie di Sonia Biasi e Antonio Zanonato

sabato 3 marzo, ore 18.30 - La forma del libro, via XX settembre 63

“Donne artiste, nonostante tutto. Uno sguardo sull’altra metà dell’arte: Camille Claudel”

Incontro con Marisa Merlin. Promosso da Lottodiognimese, un’associazione, non di sole donne, impegnata nella promozione dell cultura di parità

informazioni: lottodognimese@gmail.com

Volantino

martedì 6 marzo, ore 20.30 - Sala Nassiriya

“La relazione d’amore difficile” - Come trovare un nuovo equilibrio in coppia

Come sviluppare e costruire nuove modalità di porsi agli altri, partendo da se stessi attraverso la consapevolezza di sè per scoprire i bisogni e il proprio potenziale.

organizzato dall’Associazione Padovaiuta

per informazioni: 349/8010818

associazione.padovaiuta@gmail.com

Volantino

mercoledì 7 marzo, ore 16.30 - Sala Carmeli, via G. Galilei 36

Cerimonia per la Giornata della donna, organizzata dalla Consulta femminile in collaborazione con il Comune di Padova.

giovedì 8 marzo, ore 18 Milk Bar, via Cesare Battisti 17

“La ricetta della felicità”, workshop che prende spunto dai racconti di vita di testimonial speciali per approfondire temi tra i quali: sviluppo del talento, autostima, benessere”

Condurrà l’evento Marcolina Sguotti, life coach e autrice del libro “Allena la felicità”

Con la partecipazione della blogger Patrizia Butturini

organizzato dall’Associazione Padovaiuta

per informazioni: 349/8010818

e-mail: associazione.padovaiuta@gmail.com

Volantino

lunedì 19 marzo, ore 20.30 - Sala Anziani, Palazzo Moroni, Via VIII Febbraio 6

Proiezione del film “Ma l’amore c’entra? di Elisabetta Lodoli, sulla violenza maschile contro le donne.

I racconti di violenza delle donne nelle relazioni affettive, testimonianze raccolte nell’arco di due anni.

Una riflessione sull’educazione sentimentale e sugli stereotipi culturali.

Al termine, confronto con le autrici e gli autori

Ingresso libero

per informazioni: Centro Veneto Progetti Donna

049 8721277 - e-mail info@centrodonnapadova.it

giovedì 22 marzo, ore 20.30 - Sala Anziani, Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 6

Proiezione del documentario “La forza delle donne” di Laura Aprati, sceneggiatrice, e Marco Bova, regista

Il racconto di un viaggio drammatico quanto magico fra le donne che migrano e le donne che accolgono, osservate nel loro confronto profondo e disincantato.

Uno sguardo su un mondo tutto al femminile, dal Kurdistan al Libano, nel suo vissuto assolutamente quotidiano della guerra, la cui percezione spesso ci sfugge.

Al termine, confronto con le autrici e gli autori

Ingresso libero

per informazioni: Centro Pandora

sbbardels94@gmail.com

orvivia@gmail.com

giovedì 29 marzo, ore 20.45 - Teatro Verdi, via dei Livello

“La vita è donna. Le donne danno la vita: proteggiamole”

Concerto di beneficenza per il service triennale della Fondazione Lions con la partecipazione straordinaria del M° Pino Donaggio

per il finanziamento di case di accoglienza per donne vittime di violenza e acquisto di strumenti diagnostici nel campo della prevenzione

Biglietti in vendita dal 7 febbraio al Teatro Verdi e online www.teatrostabileveneto.it

per informazioni: 338 8967358

s.ott@libero.it

Volantino

Per informazioni

Ufficio pari opportunità - Gabinetto del sindaco

telefono 049 8205210 - fax 049 8207109

email pariopportunita@comune.padova.it