"Quello che le donne non dicono", spettacolo a Solesino

Quello che le donne non dicono è un irresistibile spettacolo teatrale portato in scena in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La serata si terrà sabato 9 marzo alle ore 21 presso la Sala Teatro dell’Asilo di Arteselle di Solesino.

Lo spettacolo si inserisce all’interno della Rassegna Per un Sapere Consapevole che per la prima volta cambia location e modalità divulgativa. Il mondo femminile, le sue peculiarità e problematiche, saranno dunque oggetto di trattazione alternativa, in chiave comica e teatrale.

Una moltitudine di voci, di battute fulminee, ritratti veritieri, riflessioni spesso scomode e scene comiche riflessive sul mondo femminile e sulle sue infinte sfumature. Così le donne si racconteranno, senza riserve nella loro complessa realtà. Una serie di riflessioni narrate, su argomenti che riguarderanno l’attualità, i sentimenti, l’amore e la vita di coppia.

I protagonisti saranno i ragazzi della Parrocchia di Arteselle.

Ingresso Libero.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2820978474793927/