Festa della donna al tempio OraZen

Se la mente non riesce a prendersi cura di una situazione con consapevolezza, sarà il corpo a farlo (Charlotte Joko Beck).

🌼 FESTA DELLA DONNA 2018, TUTTI GLI EVENTI A PADOVA 🌼

Vivi una giornata zen tutto il giorno: trattamenti Zen Shiatsu su appuntamento, al Tempio OraZen di Padova dalle ore 9 in poi … scrivi o chiamaci per regalarti un trattamento Zen per te : info@orazen.it 3470728342 con Koren

orari : ore 9 – ore 10.30- ore 12 – ore 13.30 – ore 15 -ore 16.30.

Dalle ore 13.15 alle 14.15 lezione gratuita di Yoga delle origini, un’esperienza di relax sul respiro,la pratica della respirazione ti aiuta a dissolvere tensioni psicoemotive e a rinforzare il tuo sistema immunitario con Cecilia Gandolfi