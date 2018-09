Antica festa della faraona a Brugine

Torna a Brugine, con la quattordicesima edizione, la festa della faraona dal 22 settembre all'8 ottobre, nei giorni 22-23-24, 29-30 settembre, 1 e 6-7-8 ottobre.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Allo stand gastronomico aperto tutte le sere potrete trovare piatti tipici veneti come: gnocchi, bigoli o pappardelle al ragù di faraona o all’amatriciana; secondi come la faraona al forno o alla griglia, grigliata mista, carne in umido di cavallo, bistecca di cavallo, baccalà e stinco, ma anche patate fritte, insalata e fagioli in tocio.