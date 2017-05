Festa delle farfalle alla Butterfly Arc

Domenica 7 maggio a partire dalle ore 17 venite a immergervi nella magia di fate e farfalle. Vi aspetta un pomeriggio unico con facepainting, laboratori di carta crespa e di coroncine di fiori e potrete assistere alla meravigliosa “Trasformazione della farfalla”, evento coreografico di Camilla Costa accompagnata dalla Compagnia Nefer Tribe, e farvi incantare dall’emozione del primo volo delle magnifiche farfalle della Butterfly Arc.

Biglietti evento: biglietti scontati a partire dalle ore 17,

5 euro per i Biglietti Ridotti e 7 euro per Biglietti Interi, comprensivi della partecipazione all’evento e breve ingresso alla Casa delle Farfalle che chiuderà alle ore 18.

Per i visitatori che arriveranno prima delle ore 17: saranno 7 euro per i Biglietti Ridotti e 9 euro per Biglietti Interi, con la possibilità di fermarsi all’evento senza costi aggiuntivi.

L’evento è organizzato in collaborazione con Camilla Costa.

Consigliamo la prenotazione all’evento contattando lo 049-8910189 o segreteria@butterflyarc.it.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Per maggiori informazioni:

049-8910189;

www.micromegamondo.com;

segreteria@butterflyarc.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/479189679138983/