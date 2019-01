39 chilometri a -52 gradi, Padova festeggia Paolo Venturini in Fiera

Una grande festa degli amici di Paolo Venturini, dei padovani e dei veneti che vogliono rendere omaggio all’atleta padovano del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e Sovrintendente della Polizia di Stato che ha saputo sfidare i limiti umani correndo per 39 km nel posto più freddo del mondo, la Jacuzia, nel mese più freddo dell’anno, a meno 52 gradi.

E’ solo l’ultima delle imprese portate a termine da Paolo Venturini, quella di Monster Frozen, ma sicuramente quella più d’impatto e che hanno portato l’ironman padovano sulle prima pagine di giornali, tv e radio, nazionali e internazionali.

Per questo è stato creato un gruppo spontaneo denominato “amici di Paolo Venturini” anche su facebook https://www.facebook.com/groups/2819999984892074/, che assieme alla Fiera di Padova e all’assessorato allo Sport del Comune di Padova ha deciso di organizzare un momento di festa per incontrare Paolo e festeggiarlo assieme.

L’appuntamento è per venerdì 1 febbraio in Fiera a Padova, al padiglione 2 dalle 19.15 alle 22.

Paolo Venturini sarà ospite quel pomeriggio della rassegna Itinerando https://itinerandoshow.it/ dove sarà relatore ad un convegno e parlerà di sport, resistenza e benessere.

A quel punto, a fiera finita, si fermerà nel padiglione 2 per la festa, all’interno dello stand dedicato ai 50 anni di Woodstock, che per l’occasione rimarrà aperto in via straordinaria.

Da lì partirà la festa, all’interno della quale Paolo sarà premiato dalle autorità presenti, da sponsor e amici di sempre e mostrerà alcune foto e video della sua ultima impresa.

Poi Paolo sarà a disposizione per domande e curiosità degli amici.

A tutti i presenti Astoria vini, uno dei partner dell’ironman, offrirà un aperitivo e la Fiera di Padova un buffet di benvenuto, mentre la gelateria Ciokkolatte di Piazza dei Signori presenterà e fare assaggiare ai presenti il nuovo gusto di gelato dedicato a Paolo e alla sua impresa dal nome significativo “Monster Frozen”.

Nell’occasione nel padiglione 2, pur a rassegna fieristica chiusa, in via eccezionale resterà attivo il punto di ristorazione con menù Woodstock dove si potrà anche usufruire dei servizi (a pagamento) per un aperitivo o una cena veloce, con tanta musica dal vivo!

Sul palco, allestito per l’occasione, accompagneranno musicalmente la serata gli Open space, con Davide Pomponio alla chitarra, musicista che già collabora con artisti del calibro dei Righeira, Spagna, Fiordaliso. Al piano Alberto Bettin.

Molte le autorità presenti:

Diego Bonavina assessore allo sport del comune di Padova

Roberto Marcato assessore allo sviluppo economico ed energia della Regione Veneto

Elisa Venturini consigliere della Provincia di Padova

Riccardo Masin sindaco di Galzignano Terme

Claudio Mastromattei Questore Vicario di Padova

Gianfranco Bardelle Presidente Coni Veneto

Fiorenzo Zanella Pres. Azzurri d’Italia

Non mancheranno anche i riconoscimenti da parte degli sponsor e amici di Paolo, dal gruppo Elan Vital, a Tosetto consulting, all’Astoria Vini, alla Lotto, Admo Padova e molti altri.

L’ingresso è libero ed è possibile parcheggiare gratuitamente ed accedere direttamente al padiglione 2, entrando dall’ingresso L di via Rismondo .

Presentano la serata la giornalista Micaela Faggiani e lo speaker della Corri per Padova Dario Bolognesi, ideatori dell’evento.

Info: amicidipaoloventurini@gmail.com

https://www.facebook.com/events/769308263424531/