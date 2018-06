Festa finale per “Sport Anch’Io” agli impianti del Valsugana

Il progetto "Sport Anch’Io" celebra la conclusione dell’annata sportiva. Sabato 9 giugno dalle 18 gli Impianti Sportivi Valsugana in via Querini ospiteranno, alla presenza dell’assessore allo Sport Diego Bonavina, la festa di fine anno del progetto sportivo rivolto alle persone con disabilità psico relazionali.

L’attività Sport Anch’Io, organizzata dal Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova e gestita dall’Asd Unoacento ha coinvolto per due sabati al mese circa cento persone con disabilità che sono state avviate alla pratica di vari sport da Insegnanti di Educazione Fisica incaricati e da volontari di diverse associazioni padovane. La festa finale è un momento importante per i partecipanti al progetto e i loro familiari, che conferma, come tutto il progetto, l’utilità dello sport come possibilità di mantenimento delle condizioni psico fisiche e di aggregazione tra persone con disabilità.

Sono state anche organizzate con successo e partecipazione quattro uscite di più giorni in montagna, a Roma, al mare e sui colli per sperimentare l’attività motoria in ambienti diversi.

Alle iniziative di Sport Anch’Io partecipano Anffas, Irpea e Il Glicine.

Il programma

18 Ritrovo

18.15 Inizio festa

19.45 Cena

21 Animazione musica e ballo

22 Saluti ed auguri di buone vacanze