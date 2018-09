Festa di fine estate al Parco della Fornace di Noventa Padovana dal 28 al 30 settembre.

Apertura dalle 18.30 - Inizio concerti alle 21.30 circa. Domenica aperto anche a pranzo.

Mercatino, street food e musica. Attrazioni per tutte le età e intrattenimento.

Ingresso libero.

Parco della Fornace, Via Noventana a Noventa Padovana.

Dettagli

Birre, panini e musica rock per tre giorni. Scopo: finanziare la società sportiva del calcio Noventa. Con band di assoluto richiamo e un palco da grande festival agli impianti sportivi dove di solito l’unico strumento che suona è il fischietto dell’arbitro. E’ l’inedita formula che andrà in scena da venerdì a domenica sera (sul palco salirà il dj Manuel Havana con la festa “Voglio tornare agli anni ‘90”) agli impianti sportivi del Parco della Fornace a Noventa padovana. Si chiama “Festa di fine estate” ed ha il suo momento clou domani, sabato 29 settembre con un doppio evento: pranzo aperto a tutti con molti dei 260 tesserati della società sportiva a servire tra i tavoli ed a partecipare alla festa e in serata la performance live della Diapason band, una delle migliori formazioni live che sul palco porta in scena il meglio del repertorio di Vasco Rossi in un tale e quale show di grande impatto. Chiude domenica 30 la tre giorni la band Oi&b, tribute band specializzata nel riproporre il repertorio di Zucchero Fornaciari. Il festival è realizzato in collaborazione con il Dakota Pub che fornisce supporto logistico alla festa.

“La società di calcio è nata nel 2007 per permettere a tutti coloro che avessero voglia di approcciarsi al mondo del calcio di praticare questa disciplina senza fare alcun tipo di selezione - spiega il presidente Marcello Mugnone - ed offrendo un tipo di insegnamento professionale.

Nel corso di questi anni siano riusciti a crescere, ampliando la nostra offerta arricchendola, sia di contenuti tecnici, che di prospettive per i nostri tesserati. Abbiamo la gestione di due strutture sportive, Noventa e Noventana, che permette alla società di far allenare i propri iscritti in spazi adeguati alla categoria di appartenenza.

Da alcuni anni abbiamo inoltre una stretta collaborazione con il Calcio Padova con il quale ci confrontiamo per un reciproco aggiornamento dei programmi di allenamento. Attualmente la società ha circa 260 iscritti di cui 210 del settore giovanile e 40 tra prima squadra e juniores”.

Per la stagione appena iniziata la Prima Squadra partecipa al campionato di seconda categoria, mentre la Juniores, grazie ad una passata stagione esaltante, si cimenterà nel campionato regionale.

