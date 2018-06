Festa dei fiori di zucca a Torreglia

Il gruppo Colt di Torreglia organizza, dal 29 giugno all'8 luglio, la consueta festa dei fiori di zucca, che torna con la 31esima edizione ad animare le prime serate di luglio con attività e intrattenimenti per adulti e bambini.

Tutte le sere lo stand gastronomico apre alle ore 19 e propone le tante specialità a base di fiori di zucca. Inoltre, tutte le sere dalle 21, potrete divertirvi a ritmo di musica con le tante band e orchestre di ballo liscio che si esibiranno durante la festa.Il ricavato della manifestazione sarà devoluto, come ogni anno, in beneficenza.

Appuntamento in via Mattei - zona artigianale.

Informazioni

Clara 331.7711801

Giovanni 347.4040180