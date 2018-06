VI Festa della fioritura al Lavandeto ad Arquà Petrarca

Torna domenica 17 giugno, nella sua sesta edizione, la festa della fioritura al Lavandeto ad Arquà Petrarca.

Questo il programma

ore 10 Visita al Lavandeto con spiegazione sulle diverse Specie e sulla Coltivazione della Lavanda

ore 11 Momento di Ristoro

ore 16 Laboratorio per i più piccoli, realizzeremo oggetti con la Lavanda

ore 17 Seconda Visita guidata al Lavandeto

ore 18 Momento di ristoro

Durante la giornata potrete acquistare le piante in vaso direttamente nel nostro vivaio, con lo sconto del 20%,

la nostra oggettistica, la nostra nuova linea Cosmetica e gli Oli Essenziali prodotti in Azienda.

Sarà possibile acquistare anche la Lavanda Alimentare e i mazzi di Lavanda Fresca.

Per l'arrivo, seguire le indicazioni per "Parcheggio del Borgo Basso", e da lì le indicazioni per il Lavandeto.

Info web

https://www.facebook.com/illavandetodiarquapetrarca/

http://www.lavandetodiarqua.it/index_eventi.html