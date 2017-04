Festa della fragola a Camposampiero

45esima edizione della festa della fragola, dell’ortofrutta e dei fiori lungo le vie cittadine di Camposampiero.

Un'occasione importante per tutti gli operatori del settore e per la popolazione per prendere conoscenza di cosa e quanto viene fatto nel settore agricolo e nelle nostre campagne: “produrre sano e genuino”.

