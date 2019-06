Acsi Veneto, con il patrocinio del Comune di Padova, della Provincia di Padova e della Regione Veneto, organizza la Festa Giocosport. Domenica 23 giugno dalle 10 alle 19 gli spazi aperti e coperti dell'associazione È Fantasia - Mappaluna, in Via Ticino 11 ospiteranno la grande festa conclusiva della stagione sportiva ACSI 2018/2019, un'occasione per condividere momenti ludici, di formazione, di sport e cultura.

Durante la giornata, adulti e bambini, potranno partecipare a lezioni prova e assistere a esibizioni organizzate dalle associazioni affiliate ACSI, nonché a tornei di Street Soccer, Smagxx o Beach Tennis, Pallavolo, Minigolf, Calciobalilla, Giochi Antichi e molto altro.

Si terrà inoltre un importante corso di aggiornamento fiscale tenuto dal Dottor Zuppa, coadiuvato dal presidente ACSI Veneto, Rossano Nicoletto, e da tutto lo staff di ACSI, che verterà sulle novità introdotte dalla legge finanziaria 2019 e i nuovi adempimenti previsti dal Registro CONI 2.0.

Verranno presentati il nuovo tesseramento online e il settore formazione per l’ottenimento del diploma nazionale ACSI e del tesserino tecnico.

Prevista la partecipazione di circa 2000 persone, delle autorità cittadine, dei rappresentanti dei Lions e di personalità del mondo dello sport.

Ingresso gratuito riservato ai soci Acsi.

Programma della giornata

10 – 11 Lezioni prova

11 – 12 Tornei

12 – 13 Aggiornamento fiscale

13 – 15 PRANZO

15 – 16 Aggiornamento burocratico e comunicazione

16 – 17 Tornei

17 – 18 Lezioni prova

18 – 19 Esibizioni

Per info:

segreteria@acsipadova.it

Whatsapp 340.3708143 - 348.5226722

Info web

https://www.facebook.com/AcsiPadova/

https://www.facebook.com/events/592601474600435/