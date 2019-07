Festa Giovani Dentro al parco di villa Cesarotti di Selvazzano

Nei giorni 18, 19, 20, 21 luglio 2019 al Parco di Villa Cesarotti, il Centro Parrocchiale Giovanni Paolo I – Parrocchia di San Michele Arcangelo di Selvazzano Dentro con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale stanno sostenendo la realizzazione della Sesta edizione della Festa Giovani Dentro, 4 giornate all’insegna della condivisione, partecipazione giovanile e un po’ di sano divertimento (estivo).

Le giornate sono organizzate per l’intera cittadinanza, con l’intento di integrare tutte le fasce d’età in momenti di comunione e ricreazione…l’obiettivo?

Fare del bene divertendosi tutti insieme

L’idea infatti è sempre quella di proporre delle giornate che oltre ad essere di semplice ricreazione, siano di base per uno slancio che abbia effetti culturali e di beneficienza. Per l’occasione interverranno numerose autorità e l’ingresso è naturalmente libero alla popolazione tutta.

La festa avrà luogo in prossimità della cappellina per la Madonna di Lourdes e all’interno del parco della Barchessa, in via Cesarotti, chiusa al traffico per l’occasione.

Oltre al nostro impegno più sociale, per il 2019 volevamo condividere il fatto che ci siamo fatti carico di un qualcosa in più: l’ambiente.

Stiamo cercando, gradualmente, di aprire i nostri orizzonti su questo tema che ormai va quasi di moda, ma che incarna dei valori molto precisi e su cui abbiamo deciso di interrogarci.

Ma la Festa Giovani può funzionare anche senza plastica?

La risposta che ci siamo dati è un sonoro: SI.

Ma ci vuole tempo, organizzazione e attenzione. Tre componenti che vogliamo mettere in gioco come se fosse una nostra sfida personale e che vorremmo condividere con tutte quelle persone che hanno voglia di sostenerci: dai fornitori alle band, dalla parrocchia al comune, da tutte le persone che ci aiutano per realizzare questo evento a tutti i Giovani Dentro che vengono a bersi una birra in compagnia e a fare festa con noi.

Così quest’anno abbiamo deciso di dare un taglio drastico a tutte le stoviglie, bicchieri e piatti in plastica e sostituirne con altri completamente biodegradabili e compostabili.

Da questi piccoli gesti proviamo ad affrontare questa nuova sfida, ce la faremo? Lo scopriremo solo con tutta la comunità in questa 4 giorni!

Programma festa giovani 2019

(Happy hour tutte le sere dalle 19 con sottofondo musicale)

Giovedì 19 luglio : ore 21 Band HUMBLES Music Trio, indie pop cover band

: ore 21 Band HUMBLES Music Trio, indie pop cover band Venerdì 20 luglio : ore 21 DJ Stefano Zalin, musica e balli latino americani

: ore 21 DJ Stefano Zalin, musica e balli latino americani Sabato 21 luglio : tutto il giorno torneo di Green volley con circa un centinaio di ragazzi partecipanti e alla sera ore 21 love band Tiziano Ferro, i Xverso nota cover band che hanno accettato l’invito e hanno fatto della festa giovani una tappa del loro tour estivo

: tutto il giorno torneo di Green volley con circa un centinaio di ragazzi partecipanti e alla sera ore 21 love band Tiziano Ferro, i Xverso nota cover band che hanno accettato l’invito e hanno fatto della festa giovani una tappa del loro tour estivo Domenica 22 luglio: ore 21 Elemento 90, band live che ripropone i grandi successi degli anni 90

Info web

https://www.facebook.com/giovanidentroselvazzano/

Gallery