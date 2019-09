Festa delle Giuggiole ad Arquà Petrarca

Esclusivamente nelle giornate del 6 e 13 ottobre torna ad Arquà Petrarca la consueta festa delle giuggiole, la cui 39esima edizione è organizzata dalla Pro Loco.

Il frutto tipico di Arquà Petrarca è la “giuggiola”, ecco perché la si festeggi in questo evento che attira centinaia di turisti da tutta Italia. Un modo per immergersi in un’atmosfera medievale unica, amatissima dal Petrarca e per assaporare le deliziose giuggiole e lo street food, godendo di spettacoli musicali medievali, mostre d’arte e artigianato e bancarelle e molte attività varie.

Dettagli

Date | 6-13 ottobre

Orari | dalle ore 9 fino al tramonto.

Info | 0429777327 – proloco@arquapetrarca.com

Info web