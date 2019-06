Festa del grano al mercato coperto di Padova

Tempo di mietitura in Veneto, anche se i nostri campi hanno risentito del clima avverso che ha fatto ritardare le semine e allagato le coltivazioni. La forza degli imprenditori – commenta Coldiretti - sta anche nel continuare a credere nel proprio lavoro con la responsabilità di chi produce beni alimentari sani per continuare a migliorare la qualità della vita dei consumatori. Sabato 22 giugno (8.30 alle 12.30) al Mercato Coperto di Campagna Amica, a Padova in via Vicenza 23, è di scena il grano , la cui farina è ingrediente prezioso per molti piatti della dieta mediterranea. Gli ospiti del mercato potranno assistere alla macinatura in diretta del grano e conoscere le caratteristiche di alcuni grani antichi, riscoperti dagli agricoltori padovani.

L’impegno delle giovani generazioni, commenta Coldiretti, è orientato ad insospettabili scoperte di semi dimenticati come ad esempio il Senatore Cappelli, il Timilia, il Monococco. Vengono lavorati con la macinazione a pietra così da mantenere le proprietà nutrizionali presenti nel chicco. Hanno un rapporto più equilibrato tra amido e glutine e quindi più appetibili in caso di intolleranze alimentari. L’invito è di andare a conoscere ricette, segreti e aspetti nutrizionali tra le bancarelle degli agricoltori sempre disponibili a dare informazioni e a tenere un dialogo aperto con i cittadini.

Info web

https://www.facebook.com/coldirettipadovakm0/