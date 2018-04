Festa Internazionale delle Donne a Padova

Torna la tradizionale Festa Internazionale delle Donne, che quest’anno alla 20esima edizione. L'appuntamento patrocinato dal comune e dalla provincia di Padova avrà luogo domenica 22 aprile alle ore 17 all’auditorium Modigliani di via Scrovegni.

Programma

Musica, parole, danze e colori, all’insegna della pace e della solidarietà. Un incontro interculturale promosso dalla WFWP Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo in collaborazione con FFPMU, UPF e FIDH L.It.

Tra le esibizioni la nota cantante Susy Dal Gesso, il Gruppo Danza Ucraina Pereveslo-Associazione Ucraina Insieme che proporrà alcune danze tradizionali, l'associazione sportiva-culturale Health&Care che si esibirà con un breve saggio di Taiji e Qigong e l’associazione ASSAIS che presenterà una sfilata di abiti marocchini.

Non mancheranno musica e versi poetici da Giappone, Venezuela e Polonia.

L’evento negli anni ha saputo coniugare momenti d’integrazione e di riflessione impreziositi dalla collaborazione con le comunità dei migranti presenti nella città. Focus sull’armonia, sul saper riconoscere che le differenze sono una ricchezza e che ognuno di noi, così diverso e così unico, è indispensabile per la costruzione di una nuova realtà di pace e prosperità. Presenterà la serata la giornalista italo-somala Cadigia Hassan.

Ingresso libero e un omaggio all’entrata ai primi cento partecipanti.

Informazioni

wfwp.padova@libero.it

333.9512351

Facebook