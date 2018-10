Festa per l’intitolazione della biblioteca di Montegrotto Terme ad Alda Merini

La biblioteca civica di Montegrotto Terme avrà finalmente un nome: sabato 13 ottobre alle 10 ci sarà la cerimonia di intitolazione ad Alda Merini. La scelta della poetessa è avvenuta attraverso un sondaggio tra i cittadini che hanno preferito la Merini alla giornalista Ilaria Alpi e alla scrittrice Sibilla Aleramo.

“La nostra biblioteca - spiega l’assessore alla Cultura di Montegrotto Terme Paolo Carniello - è molto attiva, con una media di 17mila prestiti l’anno, circa 15mila libri e 2mila dvd, ma fino ad oggi non aveva un nome. Abbiamo pensato a una donna perché sono convinto che il femminile vada valorizzato nella nostra società e sono particolarmente felice che i nostri concittadini abbiano scelto la grande Alda Merini, una poetessa che si è distinta per la dedizione con cui, nonostante una vita segnata dalla sofferenza, dal male di vivere, dall’internamento forzato, ha saputo rappresentare la forza dell’amore e del sorriso per affrontare il dolore, lasciando un patrimonio culturale di rara profondità, tradotto spesso anche in musica e attraverso il teatro.”

La targa di intitolazione verrà scoperta dall’assessore Carniello assieme al sindaco Riccardo Mortandello e ci saranno contributi di Simone Angrisani, presidente dell’associazione Itaca, Officina Culturale e del laboratorio teatrale Daniele Ferrari.

“Leggerò anche - spiega Carniello - le parole di Alda Merini indirizzate ai giovani che la figlia Flavia Carniti ci ha inviato per la cerimonia:

‘A tutti i giovani io raccomando: aprite i libri con religione, non guardateli superficialmente, perchè in essi è racchiuso il coraggio dei nostri padri. Soprattutto amate i poeti: essi hanno vangato per voi la terra per tanti anni, non per costruire tombe o simulacri, ma altari. Pensate che potete camminare su di noi come dei grandi tappeti e volare con noi oltre la triste realtà quotidiana”.

Dalle 11 si proseguirà con la “Festa della Biblioteca” con letture animante per i bambini dai 3 ai 6 anni e un mercatino del libro usato.

Per informazioni: 049 8928830; bilbllioteca@montegrotto.org

http://www.montegrotto.org/po/mostra_news.php?id=1197&area=H