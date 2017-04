Cinema e teatro per la Festa della Liberazione a Cadoneghe

Come ogni anno la Festa della Liberazione a Cadoneghe sarà onorata con iniziative culturali e momenti di incontro e riflessione, che complessivamente si estenderanno per quattro giorni. Il programma degli eventi è curato dal Comune in collaborazione con: Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Associazione Nazionale Carabinieri, Auser, Udi, Fidas.

🇮🇹 25 APRILE 2017: TUTTI GLI EVENTI A PADOVA E PROVINCIA 🇮🇹

Si comincia venerdì 21 aprile alle 21 in auditorium Ramin con la proiezione – in prima assoluta per Padova e provincia – del film-documentario di Lorenzo Scaldaferro “Due di diecimila”. Durante la Seconda Guerra Mondiale dodicimila vicentini si unirono alla resistenza, partecipando direttamente o indirettamente alla Liberazione. Più di duemila sacrificarono la loro vita. Dei diecimila che avrebbero potuto raccontare la propria esperienza, due – Giovanni Brun e Andrea Zaupa – lo hanno fatto in questo documentario. Giovanni e Andrea non condannano né assolvono nessuno a priori o per motivi politici, ma semplicemente raccontano ciò che hanno visto e vissuto: come vivevano da bambini, dov’erano quando la guerra è iniziata e come si sono uniti ai partigiani, cos’hanno passato dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 e come si sono sentiti e si sentono ancora oggi dopo aver condiviso l’esperienza della guerra e della resistenza.

SCARICA IL PROGRAMMA CON TUTTE LE INIZIATIVE

Sabato 22, alle 9 in Sala Consiliare del Municipio, incontro per i ragazzi delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Cadoneghe “Da Cadoneghe a Malga Campetto: una storia di Resistenza”, con interventi di Mario Faggion (presidente provinciale Anpi Vicenza), Silvano Carraro (segretario sezione Anpi di Cadoneghe), Pietro Basso (ex assessore del Comune di Cadoneghe), Giovanni Petrina (docente ed ex assessore del Comune di Cadoneghe).

Domenica 23, alle 17 all’Auditorium Ramin, la Compagnia Teatrale Belteatro e Terracrea teatro presentano lo spettacolo teatrale accompagnato da documenti d’epoca e inserti multimediali “Come potevamo noi cantare: storie di donne, storie partigiane”, con Federica Santinello, Laura Cavinato e Bruno Lovadina.

Martedì 25 aprile il tradizionale Alzabandiera davanti al Municipio (ore 9), cui seguiranno le consuete cerimonie.

Info: biblioteca@cadoneghenet.it – Tel. 049 70 69 86

Gallery