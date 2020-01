The Sounday/Amore Radio Show in tour al Casablanca Dancing

Venerdì 17 Gennaio 2020. È questa la data scelta dal format The Sounday/Amore Radio Show in tour, per iniziare il nuovo weekend presso la location del Casablanca Dancing. Il locale si trova in via Vivaldi 2 a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, regione Veneto.

La famosa discoteca, attualmente aperta nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 21.30 in poi, è il locale ideale dove rivivere ogni weekend le emozioni della migliore discomusic coccolati dal personale del locale stesso, sempre premuroso e gentile. È dotato di ottimo cocktail bar e servizio ai tavoli, con ampia selezione musicale con ballabili, la migliore disco anni ’80, ’90 ed anche brani recenti. A mezzanotte, inoltre, spuntino omaggio per tutti.

Il sito internet del locale è consultabile all’indirizzo: http://www.casablancadiscodancing.com/.

Il format AMORE Radio Show in tour / THE SOUNDAY, collegato come dicono i nomi stessi ai programmi radiofonici inerenti, propone un mix musicale tra diversi generi musicali. E' stato ideato per far divertire le persone in modalità sana, allegra e costruttiva.

Il tutto prevede una veste grafica realizzata da un professionista del settore che, di volta in volta, realizza le locandine digitali ( nel linguaggio tecnico, glie e-flyers ) degli eventi. Gli stessi vengono quindi proposti nelle varie pagine social e specialmente su facebook ed instagram, ad oggi, nell'anno 2020, i 2 social network più utilizzati e frequentati.

Oltre a questo le feste sono ricordate anche all’interno delle varie puntate dello show radiofonico che va in onda ogni 2a, 4a e quando c’è anche 5a Domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 (per quanto riguarda The Sounday) ed anche il 5° Mercoledì del mese, dalle ore 21 in poi (per quanto riguarda Amore Radio Show) in diretta mondiale dal seguente link: http://players.fluidstream.it/RadioGamma5/index.php.

I programmi radiofonici stessi, appena citati, sono ascoltabili anche in diretta regionale, in Veneto, sui 94.00 FM. A farne parte, di volta in volta, ospiti ed artisti a rotazione. Inoltre, grazie alla collaborazione con International Blog (www.internationalblog.eu ), le varie tappe del tour sono ricordate anche all’interno del blog stesso, con una visibilità di parecchie migliaia di visualizzazioni quotidiane.

A far divertire gli ospiti dell'Evento, per l'occasione, ci sarà lo speaker radiofonico LORENZOSPEED*. Lo stesso può vantare nel suo curriculum artistico performances all'interno di Eventi e one night di prestigio con artisti internazionali come ad esempio Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani ( solo per citarne alcuni ). Inoltre, dai primi anni '2000, realizza programmi radiofonici con artisti di fama nazionale e non. All'interno degli stessi propone viaggi sonori ed interviste con giornalisti, scrittori, bloggers, youtubers, musicisti, Deejays, producers, band, influencers e molti altri ancora.

Informazioni e contatti

Per info e prenotazioni: http://www.casablancadiscodancing.com/

Per scoprire tutti gli altri appuntamenti e gli altri articoli del blog, cliccate qui: http://LORENZOSPEED.altervista.org/blog

https://www.facebook.com/LORENZOSPiD/

http://www.lorenzospeed.it