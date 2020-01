The Sounday/Amore Radio Show in tour al Casablanca Dancing

Venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020 sono le prossime date scelte dal format The Sounday/Amore Radio Show in tour, per continuare il tour del nuovo anno 2020 nella location del Casablanca Dancing. Il locale si trova in via Vivaldi 2 a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, regione Veneto.

La famosa discoteca, attualmente aperta nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 21.30 in poi, è il locale ideale dove rivivere ogni weekend le emozioni della migliore discomusic coccolati dal personale del locale stesso, sempre premuroso e gentile. È dotato di ottimo cocktail bar e servizio ai tavoli, con ampia selezione musicale con ballabili, la migliore disco anni ’80, ’90 ed anche brani recenti. A mezzanotte, inoltre, spuntino omaggio per tutti.

Il format AMORE Radio Show in tour / THE SOUNDAY, collegato come dicono i nomi stessi ai programmi radiofonici inerenti, propone un mix musicale tra diversi generi musicali. E' stato ideato per far divertire le persone in modalità sana, allegra e costruttiva.

Il tutto prevede una veste grafica realizzata da un professionista del settore che, di volta in volta, realizza le locandine digitali degli eventi. Gli stessi vengono quindi proposti nelle varie pagine social e specialmente su facebook ed instagram, ad oggi, nell'anno 2020, i 2 social network più utilizzati e frequentati.

Oltre a questo le feste sono ricordate anche all’interno delle varie puntate dello show radiofonico che va in onda ogni 2a, 4a e quando c’è anche 5a Domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 (per quanto riguarda The Sounday) ed anche il 5° Mercoledì del mese, dalle ore 21 in poi (per quanto riguarda Amore Radio Show) in diretta mondiale dal seguente link: http://players.fluidstream.it/RadioGamma5/index.php.

I programmi radiofonici stessi, appena citati, sono ascoltabili anche in diretta regionale, in Veneto, sui 94.00 FM. A farne parte, di volta in volta, ospiti ed artisti a rotazione. Inoltre, grazie alla collaborazione con International Blog (www.internationalblog.eu ), le varie tappe del tour sono ricordate anche all’interno del blog stesso, con una visibilità di parecchie migliaia di visualizzazioni quotidiane.

A far divertire gli ospiti dell'Evento, per l'occasione, ci sarà lo speaker radiofonico LORENZOSPEED*. Lo stesso può vantare nel suo curriculum artistico performances all'interno di Eventi e one night di prestigio con artisti internazionali come ad esempio Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani ( solo per citarne alcuni ). Inoltre, dai primi anni '2000, realizza programmi radiofonici con artisti di fama nazionale e non. All'interno degli stessi propone viaggi sonori ed interviste con giornalisti, scrittori, bloggers, youtubers, musicisti, Deejays, producers, band, influencers e molti altri ancora.

La location

Il locale si trova quasi in centro a Montegrotto Terme, o quasi. È facilmente raggiungibile da dovunque si arrivi, trovandosi vicino alla strada direttissima per Abano Terme.

Informazioni e contatti

