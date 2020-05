Festa della mamma “in fiore” ai mercati di Campagna amica

Non c’è niente di meglio di un fiore per la festa della mamma. Per l’occasione i florovivaisti di Coldiretti Padova domani, sabato 9 maggio, saranno presenti ai mercato di Campagna Amica di Vigonza e Tencarola di Selvazzano con numerose proposte e idee regalo per la ricorrenza.

La sicurezza

Aperti con tutte le necessarie misure di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale, alla presenza dei tutor Coldiretti che regolano gli ingressi e forniscono informazioni ai clienti, i mercati di Campagna Amica di sabato ospiteranno anche alcuni produttori florovivaistici con le loro proposte per la festa della mamma.

Vigonza

A Vigonza la giovane imprenditrice Silvia Laura Girotto di SLE Fiori propone un vasto assortimento di fiori, a partire dalle peonie. «E’ il fiore ideale per manifestare tutto il nostro affetto alle mamme. Detta anche rosa senza spine, fiorisce proprio in questo periodo, e nel linguaggio dei fiori simboleggia l’affetto e anche la nobiltà d’animo, due sentimenti che tutti riconduciamo alle nostre mamme».

Tencarola di Selvazzano

A Tencarola di Selvazzano saranno protagoniste le numerose e coloratissime piante fiorite presentate da Faustino Saccuman, florovivaista di Bovolenta.

Info web

https://www.facebook.com/campagnamicapadova