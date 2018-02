Festa del mandorlo ad Arquà Petrarca

Domenica 11 marzo la Confraternita dea Brìtoea, con il patrocinio di comune di Arquà Petrarca, della Provincia e di Coldiretti organizza la seconda edizione della Festa del mandorlo.

Nelle zone meridionali dei colli Euganei il mandorlo è un albero schivo, che si fa notare soltanto al momento della fioritura quando, con macchie di colore bianco o roseo, spicca nel paesaggio ancora nella sua veste invernale. É in questo particolare momento, quando si aspetta con ansia che la primavera risvegli la natura, che il mandorlo costituisce un elemento caratteristico dei Colli.

É a partire da queste riflessioni che la Confraternita dea Brìtoea ha ideato la Festa del mandorlo, una manifestazione con lo scopo di valorizzare questo frutto e di offrire alla città di Arquà Petrarca una festa di primavera.

Mercatino per le vie del borgo

Per tutta la giornata si svolge nel centro storico un mercatino con prodotti tipici locali a base di mandorle. Inoltre nei ristoranti di Arquà Petrarca sarà possibile degustare alcuni piatti a base di mandorle.

Incontro

Alle ore 11 alla Foresteria Callegari si svolge un incontro dedicato agli aspetti agronomici e produttivi nella coltivazione del mandorlo, alla scelta degli ambienti e delle varietà delle pianta e ai modelli di coltivazione e potatura. A cura del professore Claudio Giulivo, già docente ordinario di Coltivazioni arboree e di Viticoltura all'università di Padova, appassionato di Mandorlicoltura e di Olivicoltura.

Si parlerà anche di filiera corta e km0 per uno sviluppo sostenibile della coltivazione del mandorlo nei colli Euganei con Paolo Minella, responsabile ambiente e filiere innovative di Coldiretti Padova.

Camminata

Alle ore 14 dal sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta parte una passegiata guidata tra i mandorli, con un percorso di 3 chilometri circa.

Spettacolo

Alle ore 16 sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta si svolge "Coreocosmica. La ballata delle stelle erranti", azione con teatro, danza e musica di Abracalam. Voci e corpi si alternano e combinano in un percorso teatrale con poesia, danza, canti, leggende. I riti di Fratello Sole, di Sorella Luna e dei pianeti, la liturgia di venti e maree, le Metamorfosi, Petrarca e Galileo, suggeriscono le stanze di un racconto ispirato da immagini mitiche e letterarie. In scena il laboratorio teatrale Abracalam diretto da Roberto Caruso e il laboratorio coreografico diretto da Cristina Minoja. In collaborazione con Spaziodanza Monselice.

*** In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 18 marzo

Gallery