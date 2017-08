Festa di mezza estate al Bosco delle fate a Montegrotto

Magica notte al Bosco delle fate di Montegrotto Terme, Butterfly Arc. Domenica 27 agosto 2017 a partire dalle ore 18.30 vi aspetta un grande evento organizzato da Butterfly Arc, in collaborazione con fata Camilla.

BAMBINI. Potrete imparare a fare delle meravigliose super bolle giganti! Scatenarvi con la baby dance e trasformarvi con la magia del truccabimbi.

ADULTI. Per i più grandi invece, un’atmosfera orientale vi attende: tra balli gipsy e tatuaggi all’henné nel carrozzone fatato, potrete anche interrogare il destino con la cartomante e il suo angolo magico.

E poi al calar della sera tutti col naso all’insù per vedere cosa succede sul palco fatato dell’Illumina show e in regalo a tutti i bimbi un souvenir luccicoso di questa serata luminosa e magica.

Il biglietto per l’evento costa 6 euro a persona sia per adulti sia per bambini, i bambini sotto i 4 anni non pagano.

L’evento è su prenotazione contattando lo 049-8910189 o segreteria@butterflyarc.it.

ATTENZIONE! In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.