Torna dall'1 al 3 giugno con la sesta edizione la Festa della Mira - Magie del Paesaggio, festival della cultura e del paesaggio euganeo a Torreglia e lungo il sentiero della Mira.

Giunta alla sesta edizione, la Festa della Mira è dedicata alla “culla” di Torreglia: il colle della Mira. I primi insediamenti del paese si stringevano infatti tra il Vallorto, dove oggi c’è lo splendido Castelletto e il complesso delle Cantine Bernardi, Valderio e la pieve di San Sabino. Lì è nata Torreglia e lì la gente di Torreglia si ritrova annualmente ad ammirare lo splendore del proprio paese, godendo dello stare insieme e di eventi culturali e tradizionali.

Visite guidate e gastronomia

Dal 1 al 3 giugno il colle della Mira si trasformerà in una passeggiata nel verde, con le bancarelle delle associazioni di Torreglia lungo il percorso che offriranno i propri prodotti e animeranno con attività e giochi la dolce salita e la possibilità di vedere le numerose ville lungo il percorso come Villa Verson, Villa Barbieri, Villa Rosa-Prandstraller.

La Chiesa di San Sabino, vero baricentro delle attività, sarà aperta e visitabile per tutto il weekend, con visite guidate, la esposizione della copia con l’Adorazione dei Magi di scuola mantegnana e un ricco programma curato dall’associazione culturale La Perla.

In cima al colle, in uno splendido spazio panoramico, lo stand rustico consentirà a tutti di rifocillarsi con la semplificata di un panino o un tagliere di salumi assaporato sotto gli alberi, godendo della meravigliosa vista del paesaggio circostante.

Programma

Il fitto programma di eventi culturali e musicali arricchisce la scoperta, che sarà possibile anche grazie alle escursioni naturalistiche e storiche con le guide.

Informazioni

