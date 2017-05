Festa dei Motori e del Panin Onto a Tribano

Sabato 20 maggio a partire dalle 16 arriva a Tribano, in via Grazia Deledda, la seconda Festa dei Motori e del Panin Onto, con esposizione gratuita per tutti gli appassionati di motori e stand gastronomico aperto a tutti.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Tra i mezzi esposti troverete: moto, scooter, Vespe, auto d'epoca, auto, camion, moto d'epoca, Vespe d'epoca, mezzi agricoli.

