Festa Multietnica a San Giorgio delle Pertiche

L'associazione Colori e Suoni da Mondo in collaborazione con il comune di San Giorgio delle Pertiche organizza l'unidicesima Festa Multietnica, in programma il 20 e 21 maggio in piazzale dei Donatori.

La tradizionale festa multietnica prevede musiche e danze popolari a cura delle comunità presenti sul territorio, laboratori creativi per i bambini, spettacoli di clown, sfilata in costume tradizionale, momento di preghiera interreligiosa, stand gastronomici etnici e tante attività.

INFORMAZIONI

www.coloriesuonidalmondo.org

https://www.facebook.com/colorisuonidalmondo/​