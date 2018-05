XX Festa della Musica Attiva a villa Contarini

La Fondazione G.E. Ghirardi Onlus presso Villa Contarini- Fondazione G. E. Ghirardi di Piazzola sul Brenta (Padova) promuove dal 2009 un evento annuale dedicato alla “musica attiva” ovvero alla musica praticata in tutte le sue forme e non in veste strettamente professionale: musica amatoriale, di ricerca e sperimentazione, didattica.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL

Il progetto, dedicato a tutti coloro che fanno musica per passione, si fonda sull’idea che la musica abbia un alto valore sociale ed educativo e che l’amatorialità sia una sfida e uno stimolo anche per i musicisti di professione, in quanto accrescono il loro livello anche in virtù dell’alta qualità della musica amatoriale. Quasi 1000 musicisti di tutte le età e professioni, accomunati dall’amore per la musica praticata cantando oppure suonando uno strumento, si esibiscono in diversi spazi della Villa. L’evento è inoltre strettamente legato alla valorizzazione di Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi, come bene culturale e patrimonio pubblico.

E’ un invito a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della musica in tutte le sue forme, ad ascoltare e farsi coinvolgere da una fitta rete di concerti che spaziano dalla musica classica strumentale e corale a standard del repertorio jazz, gospel, rock, folk e pop, superando i confini tra ascoltatori e musicisti appartenenti a mondi musicali diversi.

Informazioni

Festa della Musica Attiva

Fondazione Giordano Emilio Ghirardi ONLUS

Villa Contarini – Fondazione G. E. Ghirardi

Via L. Camerini 7, 35016 Piazzola sul Brenta PD

Tel. e fax: 049 5591717

Web: www.fondazioneghirardi.org

E-mail: eventi@fondazioneghirardi.org

Facebook: fondazione.g.e.ghirardi

Gallery