“Festa della musica” a Montegrotto Terme

Sette piazze, 16 band, una serata che avrà per protagonista la “Musica Fuori dal Centro”. Sono le coordinate della Festa della Musica che torna a Montegrotto Terme grazie all’iniziativa dell’assessorato alle Manifestazioni Turistiche guidato da Laura Zanotto.

L’iniziativa di una “festa della musica” dove musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei, è nata nel 1982 in Francia, su iniziativa del ministero della Cultura. Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Nel 2016 in Italia hanno aderito più di 280 città con concerti gratuiti principalmente all'aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

“Spontaneità, disponibilità, curiosità, sono le caratteristiche di questa festa - spiega l’assessore Laura Zonotto - che ci piace associare al nostro Comune così accogliente con i suoi ospiti provenienti da tutto il mondo”. La Festa della Musica viene riproposta a Montegrotto Terme per la terza volta, venerdì 21 giugno con inizio alle 21.30.

Il programma prevede esibizioni in piazza Perlaca (Tappeto Volante, bollywood - Gilberto, pop italiano - Slow Wave Sleep, progressive rock italiano - elettronica), in piazza Roma (Festa Continua e i Nanabò, folk musica e danza - Thermal Dance, danza sportiva), in piazza Primo Maggio (Polifonia Choir, pop rock dance mj funk - Djolibè Djembè, afro percussioni - Padovarte, musica pop rock acustico), piazza Carmignoto (Rockettone, beat-rock - The Woodstock Experience, beat-rock), in via San Mauro all’angolo via Manzoni (The New Times Band cover blues rock melodico), in via Scavi (The Crockantissimi, rock – hard rock - I Siluri del Surf, surf rock strumentale - Cesare e i Ragazzi, punk rock) e infine in piazzale Stazione (Dynamite Italian Scorpions Tribute, rock - La Banda Gastrika rock cover e originali). Inoltre in piazzetta Bernardi e in piazza Roma sarà allestita una cucina mobile a cura di Keepsake.

“Ringrazio tutti i commercianti che si sono fatti coinvolgere in questa iniziativa in questa bella festa che siamo intenzionati a ripetere ogni anno”, annuncia il sindaco Riccardo Mortandello.

