Festa di Natale al Centro Spinelli di Cadoneghe

Tutto è pronto per la Festa di Natale al Centro Polifunzionale Spinelli. Il tradizionale appuntamento con la cittadinanza, e in particolare con gli anziani del territorio, è in programma per sabato 16 dicembre alle ore 15. Saranno presenti il sindaco Michele Schiavo e l’assessore ai Servizi sociali, Augusta Parizzi.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Al termine dello spettacolo, come ogni anno, ci sarà un brindisi per tutti i presenti con il tradizionale taglio del panettone.

SCARICA IL DEPLIANT DELL'EVENTO