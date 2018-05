Festa della nuova Repubblica a Padova: la terza edizione

Sabato 2 giugno dalle ore 10 alle 24 al Ristorante etico Strada Facendo di Chiesanuova il Master in Studi Interculturali e il Progetto ImmaginAfrica del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) dell’Università degli Studi di Padova propongono la terza edizione della Festa della Nuova Repubblica.

La festa si svolgerà negli spazi di Strada Facendo, in via Chiesanuova 131 a Padova, a tre anni dall’inaugurazione del nuovo progetto di Percorso Vita onlus, e verrà realizzata con la collaborazione degli enti che sul territorio padovano si occupano dell’accoglienza dei richiedenti asilo.

Sulla scia del percorso iniziato 70 anni fa quando, a suffragio universale, gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica, con un fondamentale allargamento dei diritti che vide per la prima volta recarsi alle urne anche le cittadine italiane, la "Festa della Nuova Repubblica" si rivolge ad ogni italiano e ad ogni comunità presente nel nostro territorio: da coloro che vi hanno una presenza consolidata ed attiva a chi, attraversando terre senza speranza, vi è appena arrivato. Con l’augurio che possa fare da sfondo ad un percorso con cui ritrovare la consapevolezza della ricchezza dei nostri valori fondanti. Ad aprire la giornata sarà la tavola rotonda “Uscire dall’emergenza. Politiche di accoglienza e traiettorie d’inclusione”. Alle ore 12.30 la cucina multietnica proporrà piatti eritrei e maliani. Il pomeriggio sarà scandito da molteplici attività: dalla bottega di sartoria ai laboratori creativi, dal salone di bellezza ai reading e alla musica. A fare da cornice alle attività, per tutta la giornata ci saranno lo spazio libri, lo spazio bimbi e le esposizioni a cura delle associazioni ed enti che si occupano dell’accoglienza di richiedenti protezione internazionale.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL), dell’Università di Padova e del Comune di Padova, il contributo del Centro Linguistico di Ateneo, CGIL Padova, CISL Padova e Rovigo, Centro Servizi Volontariato provinciale di Padova ed il sostegno di molteplici realtà che partecipano all’organizzazione: Dipartimenti e progetti dell’Ateneo Patavino, associazioni sportive, culturali, di promozione sociale, cooperative per l’accoglienza dei richiedenti asilo ed in collaborazione con AICS – Festa dello sport 2018.

Info web:

www.immaginafrica.it

immaginafrica.disll@unipd.it

PROGRAMMA

Mattina

10.30 – 12.30

Tavola Rotonda “Uscire dall’emergenza. Politiche di accoglienza e traiettorie di inclusione”. Interventi di Umberto Curi, Marco Ferrero, Guido Viale, Dagmawi Yimer. Coordina Enrico Ferri

Torneo di calcio: Eliminatorie.

Pomeriggio

Dalle 12.30

Cucina multietnica: eritrea, maliana.

Attività: Musica, laboratori, esposizioni, proiezioni, presentazione di libri e di progetti

Torneo di calcio: Finali

Attività

Insegnami qualche parola! Mini lezioni con parlanti nativi, affiancati dai docenti del Centro Linguistico di Ateneo, per avvicinarsi alla conoscenza dell’arabo, hausa, Nigerian Pidgin, persiano, wolof ed altre lingue africane.

Bottega di sartoria. In tanti hanno voluto mettere in gioco le proprie competenze e si è venuta a creare una vera e propria Bottega multietnica in cui una decina di sarti provenienti da vari paesi africani realizzeranno ed esporranno i loro lavori. Lo spazio sartoriale sarà allestito da Edeco e Progetto Rondine, Orizzonti, Almanara, Tangram, Il villaggio globale, Lunazzurra, SaRHa e Percorso vita.

Intrecciamoci: laboratorio di colori. Laboratorio realizzato dalla cooperativa Il Sestante: uno spazio di incontro in cui effettuare acconciature, indossare bigiotteria e capi di abbigliamento, sorseggiando thé e mangiando dolcetti scambiandosi racconti ed esperienze con i partecipanti ai laboratori di cittadinanza attiva, da cui si verrà a conoscenza delle attività in cui sono coinvolti.

Salone di bellezza. Blessing, Assanatou e Kadija (Almanara) e Coulibaly (Tangram) saranno disponibili per quel modo unico di acconciare i capelli che caratterizza le donne africane; per gli uomini saranno disponibili Lucky e Peter (Percorso Vita) e Trawally e Michael (S.AR.HA). Alcune ospiti del Progetto Rondine e dell’associazione Assais decoreranno le mani dei partecipanti con l’henné.

Speed date interculturale. La festa ospita uno spazio d’incontro, a cura di ImmaginAfrica, che non è pensato solo per creare un contatto, ma anche e soprattutto per favorire lo scambio di esperienze e punti di vista con persone provenienti da tutto il mondo.

Spazio bimbi. Letture animate con piccole storie provenienti da diversi paesi, anche in lingua originale, a cura di mediatori interculturali che si presenteranno insieme ai loro paesi d’origine, coinvolgendo i bambini e le famiglie con piccole attività e baby dance. A cura della cooperativa Orizzonti e della cooperativa Edeco, in collaborazione con la libreria Limerick.

A cento mani: laboratori e attività. Produzione e creazione di gioielli, panificazione, mosaico, origami, ciclofficina a cura di Cooperativa Edeco, Progetto Rondine, Amici dei Popoli, Il Villaggio Globale, Percorso Vita.

In my shoes: nei panni di un migrante. Cinema Key produzioni, presenta un progetto multimediale che ricrea in versione digitale l’installazione In My Shoes realizzata nel 2015 dal collettivo I’M MIND dell’Associazione Khorakhanè: un’esperienza di apprendimento attivo con la quale il pubblico viene chiamato ad immedesimarsi in un migrante e nel suo progetto migratorio.

Game emozioni. In un momento in cui l’idea stessa di solidarietà è messa a rischio, Medici Senza Frontiere lancia la campagna #Umani per ribadire l’essenza dell’azione umanitaria: esiste un solo aiuto, l’aiuto che non fa differenze. Perché apparteniamo tutti a un unico genere: quello umano. Il cuore della campagna sono le emozioni che accomunano tutti gli esseri umani, ogni persona in ogni parte del mondo, e che ogni giorno provano gli operatori umanitari sul campo, insieme ai loro pazienti.

Esposizioni: nei gazebo destinati alle varie attività le cooperative ed associazioni esporranno i prodotti artigianali realizzati dai loro ospiti ed effettueranno mostre fotografiche ed esposizioni pittoriche. Francis Aghariaha, della cooperativa Almanara, esporrà i propri acquerelli.

Musica

Musica con Arte Migrante: gruppo musicale costituito da Caterina Scarpelli (Italia) – violino, Reza Moafpoorian (Iran) – darbuka, Samba Krubally (Gambia) - djembé e voce, Ibrahima Kalil Camara (Guinea) - djembé e voce, Federico Curzel (Italia) - chitarra acustica e voce, Federico E. Fernandez (Argentina) - chitarra e voce, Stephan Gahima (Italia) – percussioni. Il repertorio è formato da pezzi italiani, africani, iraniani, alcuni internazionali, tutti arrangiati in modo singolare e cantati in più lingue (italiano, inglese, francese, manding); alcuni brani sono originali, nati durante le improvvisazioni avvenute nelle molteplici serate organizzate nelle piazze.

Concerto Miracle Voice of Africa: gruppo musicale multietnico composto da richiedenti asilo ospiti dei Cas EDECO di Cavanella Po, Bagnoli e Conetta. Nato nel 2016 come evoluzione del programma di educazione musicale offerto da Fausto Fusetti, noto musicista rovigino, il complesso "Miracle voice of Africa" ha partecipato a numerosi eventi e concerti in tutto il Veneto distinguendosi per il travolgente ritmo e l’energia dei suoi musicisti e dei coristi. Specializzati sia in musica a tema spirituale, sia in rielaborazioni della musica tradizionale africana, Miracle voice of Africa è una esperienza di musica e fratellanza fra popoli, quando le note musicali valicano le barriere della diffidenza e della diversità.

Spazio libri

Esposizione di libri a cura delle librerie Nexus, Limerick, Fahrenheit

Reading da Spaesamenti, antologia di racconti, per lo più autobiografici, prodotti durante il laboratorio di scrittura narrativa “Passeggiando nei boschi narrativi” tenuto nel 2017 dallo scrittore Enio Sartori presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova. Il reading è curato ed interpretato da Pierantonio Rizzato, attore e regista del Teatro Popolare di Ricerca di Padova.

Parole oltre le frontiere: anteprima dell’uscita del volume edito da Terre di Mezzo, contenente le 10 storie finaliste del concorso Di.M.Mi. 2017. Saranno presenti Dominique Boa, vincitore del concorso 2017 e Massimiliano Bruni, componente del team progettazione e fundraising dell’Archivio diaristico nazionale e coordinatore del progetto Di.M.Mi..

Progetto Mai più soli: presentazione del progetto a cura dell’organizzazione no-profit Refugees Welcome, della cooperativa sociale Città So.La.Re. e di ASGI - Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione. Il progetto è dedicato a soggetti particolarmente fragili, come i ragazzi stranieri neo-maggiorenni che sono arrivati in Italia da minori non accompagnati.

Proiezioni

Nel corso della giornata verranno proposti:

Come un uomo sulla terra, di Andrea Segre e riccardo Biadene (durata: 60’)

Soltanto il mare, di Dagmawi Yimer (durata:49’)

Asmat, di Dagmawi Ymer (durata: 14’)

Documentazione di progetti: Spaesamenti, Human Library, Jana Sanskriti project ed altri.

Sport

Torneo di calcio, in collaborazione con la Festa dello Sport 2018 coordinata da AICS, al Parco Brentelle.

Ore 10 Eliminatorie

Ore 14 Finali

Ore 16.30 Premiazione

Partecipano le squadre di AICS, Altre Strade, Assais, Co.Ge.S, Edeco, Croce Rossa, Cultura e Accoglienza, Hassania, Orizzonti, Percorso vita, Sa.R.Ha, Sestante, Tangram, Villaggio globale.

Con il patrocinio di

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL)

Università degli Studi di Padova

Comune di Padova

Con il contributo di:

Centro Linguistico di Ateneo – Università degli Studi di Padova

CISL Padova e Rovigo

CGIL Padova

Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova

Con la partecipazione di: