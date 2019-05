La festa della nuova Repubblica, integrazione a Strada Facendo

Sta diventando un appuntamento fisso per Padova la festa della Nuova Repubblica, che domenica 2 giugno 2019 giunge alla sua quarta edizione.

Come di consueto la festa si svolgerà negli spazi di Strada Facendo, in via Chiesanuova 131 a Padova, a partire dalle ore 10.30 e verrà realizzata nell’ambito del progetto ImmaginAfrica, come esito delle attività del Master in Studi Interculturali, con il patrocinio dell’Università di Padova e del Comune di Padova e il contributo di Anolf Padova e Rovigo, CISL Padova e Rovigo, CGIL Padova e Centro Servizi Volontariato Provinciale di Padova.

Sulla scia del percorso iniziato 70 anni fa quando, a suffragio universale, gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica, con un fondamentale allargamento dei diritti che vide per la prima volta recarsi alle urne anche le cittadine italiane, la "Festa della Nuova Repubblica" si rivolge ad ogni italiano e ad ogni comunità presente nel nostro territorio: da coloro che vi hanno una presenza consolidata ed attiva a chi, attraversando terre senza speranza, vi è appena arrivato. Con l’augurio che possa fare da sfondo ad un percorso con cui ritrovare la consapevolezza della ricchezza dei nostri valori fondanti.

Quattro i momenti principali a scandire la giornata.

Si inizia alle 10.30 con il Vicesindaco Arturo Lorenzoni ad aprire la tavola rotonda dal titolo “Accogliere come? Vita, morte e miracoli dei percorsi di accoglienza” e la presentazione del documentario “Chi vive in Calabria. Uno sguardo degli studenti del Liceo Marchesi di Padova su “l’altra Riace”.

Alle ore 13 la cucina multietnica proporrà i piatti eritrei di Almaz e quelli filippini di Cristy.

Dalle 14 il pomeriggio sarà arricchito da molteplici attività: laboratori, proiezioni, presentazioni di libri, esposizioni, spettacoli musicali e teatrali, con un focus particolare sulla Biblioteca Vivente, uno spazio organizzato come una vera biblioteca dove però i libri in consultazione sono persone in carne ed ossa, a creare un incontro dialogico. Rappresenta il momento conclusivo del percorso di narrazione realizzato in collaborazione con l’Associazione Fratelli dell’Uomo all’interno del progetto “DIMMI di storie migranti”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la cooperazione allo Sviluppo e con capofila Un Ponte per..

A concludere la serata, dalle ore 20 le rappresentazioni teatrali realizzate nell’ambito del progetto EYE-Net, European Youth Engagement Network.

Dalle 10 del mattino, fino alle premiazioni delle ore 16.30, al Parco Brentelle spazio allo sport con il torneo di calcio, in collaborazione con la Festa dello Sport 2019 coordinata da AICS.

Molteplici sono le realtà che partecipano all’organizzazione e che danno il loro sostegno per la realizzazione delle iniziative: associazioni sportive, culturali, di promozione sociale, cooperative per l’accoglienza dei richiedenti asilo ed in collaborazione con AICS – Festa dello sport 2019. Alcune attività rientrano nel Festival “Event-One” di L’Osteria Volante, in programma a Padova dal 30 maggio al 2 giugno.

Per info e programma dettagliato: www.immaginafrica.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2179983702087690/

https://www.immaginafrica.it/attivita/in-festa-con/