Festa dea panocia e festa d’autunno a Vigonza

Ritorna la ormai tradizionale Festa dea panocia ora festa d'autunno di Vigonza il 28 e 29 settembre, per mangiare in compagnia, divertirsi con i trattori e scoprirei tanti intrattenimenti per adulti e bambini.

L'inizio della manifestazione presso la città dei ragazzi è previsto per le ore 17 del 28 settembre.

Info e programma al link https://www.facebook.com/lacittadeiragazzi.vigonza/