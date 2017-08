Festa dea panocia a Civè di Correzzola

Dall'8 al 24 settembre torna, per te weekend, la celebre sagra dea panocia a Civè di Correzzola, che va in scena nei giorni 8-9-10, 15-16-17 e 22-23-24 settembre.

In programma tante serate danzanti con orchestre e gruppi musicali live, spettacoli teatrali, angolo gonfiabili per i bambini e ricco stand gastronomico.

La manifestazione si svolge in locali coperti.

INFORMAZIONI

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1910102025926063/​