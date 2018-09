Festa del pesce al Parco della Musica

Dal 30 agosto al 9 settembre al Parco della Musica arriva la festa del pesce - from Ciósa to Padova: la cucina di mare di Chioggia arriva in città con i piatti di pesce cucinati dalle cuoche e dai cuochi di MareAdentro soc. coop. .

Menù

(Menu valido dal 30 agosto al 4 settembre, dal 5 al 9 settembre verrà integrato con altri piatti)

Antipasti:

Sarde e gamberi in saor con cipolla bianca di Chioggia

Baccalà mantecato con crostini

Insalata di mare

Cozze in cassopipa

Primi piatti:

Gnocchetti capesante e radicchio

Spaghetti allo scoglio

Secondi piatti:

Frittura di sarde con polenta

Frittura mista con polenta (calamari, seppia, gambero, tonno)

Seppie in tecia alla "Ciosota" con polenta

Baccalà in tecia con polenta

Programma musicale

(in continuo aggiornamento)

Giovedì 30 agosto Erica Boschiero e Sergio Marchesini

Venerdì 31 agosto Swing In The Park | Parco della Musica

Martedì 4 settembre Giswing

Mercoledì 5 settembre Tutta la Notte - It Pop Night al Parco della Musica

Giovedì 6 settembre Hype Night

Venerdì 7 settembre SEATTLE's - Grunge tribute band

Sabato 8 settembre The Moggies Neo-Rockabilly

Domenica 9 settembre Pensione Garibaldi