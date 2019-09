Festa della pigiatura al parco Cava delle More di Monselice

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/579212939281117/

Giallo, arancione, verde, rosso: magico. Riapre il parco Cava delle More con una giornata dedicata ai colori dell'autunno, alle tradizioni e alle generose vigne dei Colli Euganei.

"Come 'na Volta"', domenica 29 settembre (dalle ore 10 alle 17) la tradizionale Pigiatura dei tralci farà divertire grandi e bambini!

Programma della giornata

- ore 10.30: Passeggiate sui prati e tra gli ulivi secolari con visita agli animali del parco;

- ore 11; Passeggiate con guida micologica.

- ore 12; Ristoro e degustazioni varie in attesa della Pigiatura.

- ore 13; Pigiatura dell'uva con il metodo tradizionale "a piedi nudi".

- ore 14; Riscoperta del metodo tradizionale di preparare "i sugoli di uva fragola".

- ore 14.30-17; Giochi e passioni per ricordare... e tanta musica in allegria.

Durante tutta la giornata saranno attivi Punti di Ristoro.

🔥🔥 Possibilità di prenotare entro il 26 settembre la tua Grigliata online su https://cavadellemore.bigcartel.com/product/piatto-grigliata-festa-della-pigiatura

Parcheggi

- Direttamente in cava costo 2 euro (250 posti auto);

- A 400 metri dall'ingresso, gratuito (400 posti auto);

Ingresso

Ingresso libero

(In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata).

Per informazioni cell. 335 325638 / 324 8303515 o mail a associazionelalberoteolo@gmail.com

Con il Patrocinio della Città di Monselice.