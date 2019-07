Pro Coco Loco Splash Party, festa in piscina a Montagnana

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/451129555466309/

Una super festa in piscina a Montagnana, eccezionalmente aperta

By Night per la prima edizione della Pro Coco Loco Splash Party ☺

Apertura ore 20.30, inizio musica ore 21

Vi aspettano 3 dj e cocktail d’eccezione... tra cui l’esclusivo Loco Sunrise, preparato apposta per noi:)

*****************

Le prevendite sono disponibili su eventbrite e potete scegliere tra:

►Coco Loco: Ingresso + consumazione

►Coco Fun: Ingresso + gadget + consumazione

►Party Hard: Ingresso +gadget + 3 consumazioni

►Vip in Vippanza: Ingresso + tavolino a bordo piscina per 4/6 persone + bottiglia + caraffa

►Coco Company: per gruppi di almeno 10 persone, ingresso + consumazione

+++Attenzione: i biglietti Coco Company e Vip in Vippanza sono SOLO in prevendita.+++

==> Per info specifiche su questi biglietti scriveteci su Facebook o su Instagram <==

Gli altri tipi di biglietto potranno essere acquistati la sera stessa, ma saranno maggiorati di 3 euro rispetto al prezzo di prevendita.

-------

Seguiranno aggiornamenti su tutte le novità vedi l'evento FB https://www.facebook.com/events/451129555466309/

------

Costo

10 euro – 150 euro

Info web

https://www.facebook.com/events/451129555466309/

https://www.facebook.com/prolocomontagnana/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pro-coco-loco-splash-party-64143870042

http://www.prolocomontagnana.it/2019/pro-coco-loco-20-luglio-2019-splash-party/

Gallery