Torna la festa della pizza al PalaStuzzico di Monselice, dal 17 al 20 e dal 24 al 27 maggio per il terzo anno.

Tante novità per otto giorni di puro spettacolo e divertimento.

All’interno del PalaStuzzico sarà allestito un palco enorme con passerella per tutti gli artisti e le live band che si esibiranno.

La pizzeria quest’anno sarà allestita in mezzo al campo centrale con quattro ledwall 3x2 metri sospesi in aria dove passeranno tutti gli sponsor della serata e le riprese effettuate da videomaker professionisti.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Programma

Giovedi 17 maggio

ÜBERMENSCH (Rammstein Tribute Band)

Venerdi 18 maggio

Yano Music Machine

Sabato 19 maggio

DIAPASONBAND - Tributo a Vasco Rossi

Domenica 20 maggio

O.I.&B

Giovedi 24 maggio

Marco e Pippo

Venerdi 25 maggio

Voglio Tornare Negli Anni ‘90, il format che vi farà ballare le hit più belle degli anni ‘90

Sabato 26 maggio

Sharyband

Domenica 27 maggio

Anime In Plexiglass

Ogni venerdi e sabato la serata proseguirà nel giardino estivo totalmente rinnovato.

Sarà presente anche la zona cucina, con tagliata e patatine fritte e una zona vini di qualità.

Area bimbi con gonfiabili.

All’interno troveremo vari stand di dolciumi, tatuaggi, prodotti tipici, stand con oggettistica varia e lo stand di AF Energia.

Servizio al tavolo e oltre 1.200 posti a sedere.

Informazioni e prenotazione tavoli

393.8482844