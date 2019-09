Festa dei Popoli 2019 a Solesino

L’Associazione Culturale Nuove Armonie in collaborazione con la Parrocchia di Solesino e una rete di associazioni del territorio e con la partecipazione di alcune scuole dell'Istituto Comprensivo Statale di Solesino, organizza nella giornata di domenica 13 ottobre 2019 la sesta edizione della Festa dei Popoli Solesino che si terrà presso il Centro giovanile di Solesino in piazza A. Diaz.

Il tema di quest’anno è la Pace.

Dalle ore 13, le comunità straniere e quella italiana, aderenti alla manifestazione, collaboreranno alla realizzazione di un pranzo a buffet, che sarà offerto al pubblico presente, con pietanze e bevande tipiche delle terre di provenienza in uno spirito di condivisione e amicizia per migliorare la conoscenza reciproca attraverso l’elemento conviviale per eccellenza: il cibo. Alle ore 14.30 inizieranno i vari spettacoli per bambini e adulti. Prima si terrà la favola animata proposta dall’associazione Kairos Il tuo tempo. A seguire verranno proposti vari spettacoli di musica, recitazione e ballo proposti dalle comunità con il coinvolgimento del pubblico presente intervallati da momenti di riflessione.

Per tutto il pomeriggio saranno attivi i laboratori artistici per i bambini e l’angolo dei giochi oltre al mercatino delle Associazioni nel quale le varie realtà associative del territorio presenteranno le loro iniziative, si faranno conoscere dalla cittadinanza, promuoveranno raccolte fondi.

La giornata si concluderà con il tè alla menta e i dolcetti marocchini.

