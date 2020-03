Al Parco Bapi di Mestrino la "Festa di primavera"

L'Associazione Pippicalzelunghe in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per domenica 29 marzo 2020 a Mestrino (Pd), all'interno del Parco Bapi, in Via Calatafimi dalle ore 9 alle ore 19 la manifestazione "Festa di Primavera".

Previsto il mercatino con la presenza di espositori del florovivaismo con introvabili novità per il giardino, espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed introvabili idee regalo tematiche per la casa ed il tempo libero. Presenti poi bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano. Durante la giornata si alterneranno momenti di animazioni per bambini ed adulti.

Informazioni e contattti

Per info mercatino e partecipazione come espositore:

Tel. 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi