Festa di primavera 2018 a Saccolongo

Torna anche ques'tanno la tradiziona festa di Primavera a Saccolongo.

Le date

21 e 22 aprile

28, 29, 30 aprile e 1 maggio

Dettagli

Sfilata dei Carri Mascherati sabato 21 aprile dalle ore 20.30 da Creola a Saccolongo

Stand gastronomico e pizzeria in capannone riscaldato, pista in acciaio per ballare in un capannone a parte riscaldato, intrattenimento per bambini in salone del patronato (novità!).

Uno speciale ringraziamento a quanti si adoperano, generosamente, per l’allestimento e funzionamento della Festa. È con il contributo di molte persone che si riesce a fare tanto e bene. Ma ricordiamoci che non siamo mai troppi. C’è sempre ancora posto..

Informazioni

http://www.parrocchiasaccolongo.com/page/bollettino_settimanale.php

