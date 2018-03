Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1081376192000899/

Festa di Primavera a Tombolo domenica 8 aprile, una giornata ricca di eventi, lungo le vie del centro il mercato con prodotti tipici e hobbistica, in piazza verrà allestito in collaborazione con i ristoratori un ristorante con servizio al tavolo per il pranzo, per i bambini giochi tradizionali di una volta, questo il menù del ristorante.

Menù

Antipasti

• Delizie salate

• Panzerotto fritto mozzarella e prosciutto

• Antipasto di Benvenuto

asparagi e pancetta gratinati polenta e baccalà mantecato

brioche salata pistacchio e mortadella

Primi piatti

• Lasagnetta ai Mediatori con erbette di campo e Asiago

• Gnocchi di patate novelle al profumo di gorgonzola

di malga e ortiche

• Saccottino con asparagi e speck

Secondi piatti

• Maialino alla birra rossa con spicchi di patate alla paprika

• Tagliata di sorana al burro fuso speziato

• Maxi Hamburger di Angus con cappuccio senapato

Contorni

• Patate fritte gourmet

Dolci

• Armonia al cucchiaio

• Fascino ... il cioccolato

• Dolce Lievitato

• Red Velvet con salsa ai frutti di bosco

• Classici Otello tiramisù, lemon flambè, millefoglie

Pizze

• Margherita gourmet

pomodoro, mozzarella fior di latte

• Primavera gourmet

mozzarella fior di latte, fondi di carciofo,

prosciutto cotto Franciscano, burrata pugliese