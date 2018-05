Festa delle pro loco padovane e Primavera a Villa Papafava di Frassanelle

Domenica 6 maggio le novantacinque pro loco padovane celebrano la 21esima edizione della loro festa provinciale, quest’anno dedicata al tema “Fare Pro Loco: cultura del volontariato, nutrimento per il territorio”.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Programma

Alle 10 Villa Papafava a Frassanelle di Rovolon ospiterà istituzioni, consorzi e pro loco per un confronto sul loro ruolo come soggetto sociale che rappresenta l’impegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

In programma visite guidate riservate a soci e accompagnatori alla villa, al parco, alle grotte e mercatino con tipicità, mostra di antichi giochi, attrezzi e mestieri.

Il convegno

Il 2018 è stato dichiarato Anno del cibo italiano e Anno europeo del patrimonio culturale, temi ai quali si ispirano gli interventi degli ospiti al convegno e soprattutto sui quali si fonda il costante impegno delle pro loco nella promozione del patrimonio locale.

Il presidente provinciale Fernando Tomasello, che guida anche il dipartimento Unpli nazionale “Patrimonio Culturale, Ambiente, Paesaggio” sottolinea che “il volontariato pro loco è cultura di collaborazione e di impegno gratuito per il proprio territorio, grazie al quale il cibo diventa veicolo per conoscere i luoghi e la loro identità, le tradizioni, la storia, la tipicità delle comunità locali”.

Nel corso del convegno, tante voci autorevoli si confronteranno su cultura e patrimonio enogastronomico.

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1011559545658690/

Primavera al Parco di Frassanelle

Il biglietto d’ ingresso vi consentirà di accedere ai sentieri che si snodano all’interno dei 30 ettari di Parco e potrete sedervi in uno dei tanti prati per fare un picnic in totale relax.

Prezzi:

- ingresso adulti: euro 5;

- bambini da 6 a 13 anni: euro 2;

- bambini fino a 5 anni: gratis;

- ingresso con visita alle grotte: euro 10 adulti e euro 7 bambini fino a 13 anni (gratis per bambini fino a 5 anni).



Ammessi i cani al guinzaglio sia nell’area fattoria che nel parco.

Non ammesso l’ingresso dei cani nelle grotte.

Info web https://www.facebook.com/events/1011559545658690/

Gallery