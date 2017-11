Festa del raccolto ad Arzergrande

A seguito del clamoroso debutto dello scorso anno torna, domenica 19 novembre ad Arzergrande, la seconda edizione della festa del raccolto, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune - assessorato all'Agricoltura.

Durante la giornata, dopo la Santa Messa di ringraziamento con benedizione dei mezzi agricoli delle ore 10, apre la festa l'esposizione di trattori d'epoca delle collezioni Favarin di Arzerello, Callegaro, Carraro, Quaggio di Brugine e Bozzato di Arzergrande.

Troverete inoltre il mercatino agroalimentare con i prodotti di stagione. Alle ore 11 è prevista in via Roma la sfilata dei mezzi agricoli, con la partecipazione dell'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan e la gimkana dei più piccoli.

Presente anche il mercatino dei creativi dove potrete acquistare le opere di ingegno di molti altri artisti dell'handmade.

Nel prato del municipio vi attende "l'allegra fattoria" con animali da cortile, per conoscerli meglio da vicino. Non poteva mancare la mostra "vita d'altri tempi" a cura dell'associazione omonima di Correzzola nell'atrio del municipio. Intrattenimento per bambini con giochi di una volta a cura del gruppo figuranti Antiche Mura di Montagnana, magie del fuoco con Riccio Art'n Music, truccabimbi e la possibilità di fare un giro in carrozza con i cavalli di Massimo Cavalletto & Franco.

Punti ristoro grazie alla Pro Loco e Maronaro dance.

Al Patronato alle ore 12.30 pranzo (solo su prenotazione) con "Sapori d'autunno" al costo di 15 euro e menù bambini a 5 euro.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

393.2889290 (Fulvio)

www.comune.arzergrande.pd.it/