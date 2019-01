Festa del radicchio di Maserà

Vent’anni di “Festa del radicchio” a Maserà, in onore di un prodotto che identifica e qualifica il territorio. Appuntamento a domenica 20 gennaio dunque per conoscere direttamente dai produttori locali la bontà e la versatilità dei radicchi anche attraverso le degustazioni e gli assaggi in piazza.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Dettagli

Quest’anno i produttori insieme al Comune di Maserà e alle Organizzazioni agricole padovane propongono la ventesima edizione della manifestazione dedicata al radicchio e alle altre tipicità dell’agricoltura di casa nostra, il tutto con uno scopo benefico.

Domenica prossima per tutto il giorno la piazza del municipio ospiterà la Mostra mercato e concorso dei Radicchi Padovani, del Radicchio Bianco Fior di Maserà e dei prodotti tipici locali “made in Padova”. Alle 12.30 è in programma il pranzo degustazione di piatti a base di Radicchio in abbinamento ai vini della Conselve Vigneti e Cantine e prodotti tipici padovani, su prenotazione e fino ad esaurimento posti al ristorante “6 per sempre” in piazza del Donatore (prenotazioni 049 8860023 – 345 1018678) e al Caffè Pertini (prenotazione 049 8860482). Novità di quest’anno l’esposizione dei prodotti agricoli raccolti dall’orto della scuola Primaria “Mazzini” ed esposti in piazza dalle 15.30. Alle 16 invece la tradizionale degustazione del risotto al radicchio, distribuita in centinaia di porzioni, al costo di un euro, accompagnata da vin brulé, il tutto in collaborazione con le associazioni del territorio: Associazione Nazionale Carabinieri, Alpini, Protezione Civile, Giovane Maserà, Fidas, Combattenti e Reduci, Federcaccia, Bocciofila Don Bosco. Il ricavato degli assaggi e delle degustazioni sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza di Padova, a favore delle attività di ricerca e di cura dei piccoli pazienti seguiti dall’associazione nell’ospedale padovano.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 27 gennaio.

Info web

http://www.comune.masera.pd.it/po/mostra_news.php?id=639&area=H