Festa delle rane a Grossa di Gazzo

A Gazzo Padovano in località Grossa torna la consueta e amatissima festa delle rane.

Appuntamento

21-22-23-24 giugno;

28-29-30 giugno e 1 luglio.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la parrocchia locale e coincide con la festa patronale per i Santi Pietro e Paolo.

Sono previste proposte religiose e d'intrattenimento musicale in una doppia area, con ballo liscio e area giovani.

In più fornitissimo stand gastronomico con specialità rane fritte e risotto di rane e tante altre attrazioni.

Tutto il programma a questo link.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x215aff93)

Informazioni

http://www.sagradellerane.com​

https://www.facebook.com/festadelleranegrossadigazzo/