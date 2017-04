II Festa di San Giorgio a Baone dal 22 al 25 aprile (stand gastronomico S/D/L dalle 19 - il 25 solo a pranzo dalle 12.30).

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Visite guidate, conferenza “Valle San Giorgio e la sua Chiesa, segno di una devozione significativa e diffusa in tutta Europa”, rassegna teatrale “Natale in casa Cavin”, escursione sui Colli di Baone. Stand gastronomico con menù di primavera e non solo.

🇮🇹 25 APRILE 2017: TUTTI GLI EVENTI A PADOVA E PROVINCIA 🇮🇹

Info: Associazione “La Corte Medioevale” 347.7633311 lacortedivalle@gmail.com www.lacortemedioevale.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/410547015973904/

Gallery