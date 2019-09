A Padova la manifestazione "E poi c’è...San Giuseppe!"

Dal 13 al 14 settembre 2019 arriva a Padova la manifestazione enogastronomica "E poi c’è...San Giuseppe!" in programma presso la Parrocchia San Giuseppe.

Verranno serviti hamburger, frittura di pesce, birra artigianale per tutti e poi non mancherà tanta buona musica e spettacoli di intrattenimento ed animazione per i più piccoli.

Informazioni e contatti

