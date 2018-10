Festa di San Luca Evangelista alla basilica di Santa Giustina

Sono vari gli appuntamenti culturali e liturgici in occasione della festa di San Luca evangelista, giovedì 18 ottobre, che vedono come ambientazione il complesso di monastero e basilica di Santa Giustina a Padova, dove riposano le spoglie attribuite all’autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli.

Momento centrale della festa è la celebrazione eucaristica alle ore 18.30, che sarà presieduta dal vicario generale mons. Giuliano Zatti, essendo il vescovo Claudio Cipolla, impegnato nei lavori del Sinodo dei Vescovi a Roma. Un appuntamento a cui sono particolarmente invitati preti e catechisti, medici e artisti.

La celebrazione eucaristica chiuderà, infatti, una giornata ricca di appuntamenti che riguardano proprio quelle “categorie” di cui san Luca è patrono: artisti e medici.

Dalle 14.30 alle 18 nell’aula magna del monastero di Santa Giustina si terrà il convegno dal titolo Il medico tra professione, missione e vocazione, organizzato e promosso dalla Pastorale della Salute della Diocesi di Padova, Scuola di Medicina dell’Università di Padova, Ordine dei medici e degli odontoiatri. Ai saluti delle autorità si affiancheranno gli interventi del prof. Antonio Da Re (Professionalità del medico e formazione di sé) e del prof. Filippo Boscia (Il medico riflette su di sé: elementi per una formazione narrativa del medico), cui seguirà una tavola rotonda e gli interventi conclusivi di don Dante Carraro di Medici con l’Africa-Cuamm e del vicario generale mons. Giuliano Zatti.

Sempre nel pomeriggio altri due appuntamenti.

Alle ore 16.45 nella sala San Luca del monastero di Santa Giustina (ingresso da via Ferrari 2a) l’appuntamento è con la Scuola diocesana di iconografia San Luca che in collaborazione con gli uffici diocesani per la liturgia e per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, presenteranno i corsi 2018-19 diversificati per principianti, progredienti e avanzati.

Alle ore 17.30 l’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, in collaborazione con il Museo diocesano, propone una visita guidata alla basilica e al Sacello di San Prosdocimo (posti in esaurimento e solo su prenotazione tramite il sito http://ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it).

Al termine per tutti la celebrazione eucaristica in basilica di Santa Giustina.