Torna anche quest’anno a Dossi di Saletto la tradizionale sagra parrocchiale San Pio X.

La manifestazione si terrà dal 17 al 23 agosto. In programma: il 17 serata con Radio Company (in caso di maltempo si terrà il 20 agosto), serate danzanti con pista da ballo in acciaio e ricco stand enogastronomico.

Scopri l'intero programma della sagra

Info

http://www.comune.borgoveneto.pd.it/festa-patronale-s-pio-x