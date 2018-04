Festa della semina a La Masseria di Polverara

Una giornata dedicata al divertimento in natura per la famiglia, laboratori e giochi di una volta per creare, conoscere, inventare, ballare, fantasticare, sporcarsi ma soprattutto divertirsi!

Orario & Sede

22 aprile, 10 – 19

La Masseria di Polverara, Via del Convento, 18, 35020 Polverara

Il programma

Mostra di trattori antichi

a cura del sig. Quaggio - appassionato collezionista di macchine d’epoca

Dalle 10 alle 19

Museo della civiltà contadina.

https://www.rassegnanutrimenti.com/festa-della-semina